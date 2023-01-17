Софья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1885
Отец ребёнка: Сафронов Даниил Николаев
Рождение ребёнка
08.10.1887
Отец ребёнка: Сафронов Даниил Николаев
Рождение ребёнка
18.12.1890
Отец ребёнка: Сафронов Даниил Николаев
Рождение ребёнка
24.05.1893
Отец ребёнка: Сафронов Даниил Николаев
Рождение ребёнка
30.07.1894
Дочь: Евдокия Данилова
Отец ребёнка: Сафронов Даниил Николаев
Рождение ребёнка
07.10.1896
Отец ребёнка: Сафронов Даниил Николаев
Рождение ребёнка
07.10.1898
Отец ребёнка: Сафронов Даниил Николаев
Рождение ребёнка
03.10.1900
Дочь: Пелагея Даниловна
Отец ребёнка: Сафронов Даниил Николаев
Рождение ребёнка
23.02.1905
Дочь: Мария Даниловна
Отец ребёнка: Сафронов Даниил Николаев
Рождение ребёнка
18.08.1906
Сын: Сафронов Николай Данилович
Отец ребёнка: Сафронов Даниил Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно