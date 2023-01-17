Софья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1885

Сын: Сафронов Иван Данилов

Отец ребёнка: Сафронов Даниил Николаев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.10.1887

Сын: Сафронов Иван Данилов

Отец ребёнка: Сафронов Даниил Николаев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.12.1890

Сын: Сафронов Даниил Данилов

Отец ребёнка: Сафронов Даниил Николаев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.05.1893

Сын: Сафронов Никита Данилов

Отец ребёнка: Сафронов Даниил Николаев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.07.1894

Дочь: Евдокия Данилова

Отец ребёнка: Сафронов Даниил Николаев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.10.1896

Сын: Сафронов Сергей Данилов

Отец ребёнка: Сафронов Даниил Николаев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.10.1898

Сын: Сафронов Сергей Данилов

Отец ребёнка: Сафронов Даниил Николаев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.10.1900

Дочь: Пелагея Даниловна

Отец ребёнка: Сафронов Даниил Николаев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.02.1905

Дочь: Мария Даниловна

Отец ребёнка: Сафронов Даниил Николаев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.08.1906

Сын: Сафронов Николай Данилович

Отец ребёнка: Сафронов Даниил Николаев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Даниил Николаев

Смерть
Неизвестно
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