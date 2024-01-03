Горникова (Разумова) Варвара Васильева
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1898
Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
04.09.1900
Дочь: (Горникова) Анна Ефимова
Отец ребёнка: Горников Ефим Николаев
Смерть
Неизвестно