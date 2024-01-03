Горникова (Разумова) Варвара Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горникова (Разумова) Варвара Васильева

Место рождения

Александровка, Аткарский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Александровка, Аткарский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
04.02.1898

Муж: Горников Ефим Николаев

Меловатка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
04.09.1900

Дочь: (Горникова) Анна Ефимова

Отец ребёнка: Горников Ефим Николаев

Смерть
Неизвестно

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