Попелышко Антон Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.12.2015
Рождение ребёнка
31.05.2016
Дочь: Попелышко Кира Антоновна
Мать ребёнка: Попелышко Евгения Сергеевна
Рождение ребёнка
01.09.2021
Дочь: Попелышко Ника Антоновна
Мать ребёнка: Попелышко Евгения Сергеевна