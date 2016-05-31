Попелышко Антон Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попелышко Антон Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.12.2015

Жена: Попелышко Евгения Сергеевна

Рождение ребёнка
31.05.2016

Дочь: Попелышко Кира Антоновна

Мать ребёнка: Попелышко Евгения Сергеевна

Рождение ребёнка
01.09.2021

Дочь: Попелышко Ника Антоновна

Мать ребёнка: Попелышко Евгения Сергеевна

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