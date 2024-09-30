Матикайнен (Халцонен) Ида-Катерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен (Халцонен) Ида-Катерина Ивановна

Место рождения

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

28.01.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1910

Отец: Халцонен Иван Андреевич

Мать: Халцонен (Ниукканен) Анна Абрамовна

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
12.02.1928

Муж: Матикайнен Иван Адамович

Рождение ребёнка
06.05.1929

Сын: Матикайнен Рейно Иванович

Отец ребёнка: Матикайнен Иван Адамович

Мадикази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
24.09.1932

Сын: Матикайнен Суло Иванович

Отец ребёнка: Матикайнен Иван Адамович

Рождение ребёнка
29.07.1936

Дочь: (Матикайнен) Ирма Ивановна

Отец ребёнка: Матикайнен Иван Адамович

Смерть
Неизвестно

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