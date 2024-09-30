Матикайнен (Халцонен) Ида-Катерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения28.01.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1910
Бракосочетание
12.02.1928
Рождение ребёнка
06.05.1929
Сын: Матикайнен Рейно Иванович
Отец ребёнка: Матикайнен Иван Адамович
Мадикази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
24.09.1932
Отец ребёнка: Матикайнен Иван Адамович
Рождение ребёнка
29.07.1936
Дочь: (Матикайнен) Ирма Ивановна
Отец ребёнка: Матикайнен Иван Адамович
Смерть
Неизвестно