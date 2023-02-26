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Ефросиния Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

09.08.1871

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Филиппов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Филиппов

Смерть
09.08.1871
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от холеры
Похороны
Неизвестно
на Лобановском Кладбище
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