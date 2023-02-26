Ефросиния Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти09.08.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Филиппов
Смерть
09.08.1871
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от холеры
Похороны
Неизвестно
на Лобановском Кладбище