Алексеева (Аксенова) Фекла Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Аксенова) Фекла Никаноровна

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Место рождения

Знаменка, Хлевенский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

05.01.1900

Дата смерти

27.04.1989

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1900

Отец: Аксенов Никанор Димитриев

Мать: Аксенова (Аксенова) Параскева Назарова

Знаменка, Хлевенский муниципальный район, Липецкая область
Аксенов Алексей Назаров Аксенова Марина Назарова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Семен (Симеон) Петрович

Рождение ребёнка
10.05.1927

Сын: Алексеев Николай Семенович

Отец ребёнка: Алексеев Семен (Симеон) Петрович

Князево, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
27.04.1989

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