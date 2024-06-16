Алексеева (Аксенова) Фекла Никаноровна
Место рождения
Дата рождения05.01.1900
Дата смерти27.04.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1900
Аксенов Алексей Назаров Аксенова Марина Назарова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.05.1927
Сын: Алексеев Николай Семенович
Отец ребёнка: Алексеев Семен (Симеон) Петрович
Князево, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
27.04.1989