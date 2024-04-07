Копейкина Александра Севастьянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1911 ст.
Дочь: Копейкина Марфа Герасимовна
Отец ребёнка: Копейкин Герасим Михайлов
Рождение ребёнка
13.01.1913 ст.
Дочь: Копейкина Мария Герасимовна
Отец ребёнка: Копейкин Герасим Михайлов
Рождение ребёнка
24.08.1914 ст.
Сын: Копейкин Иван Герасимович
Отец ребёнка: Копейкин Герасим Михайлов
Восприемники: Максим Маркелов Копейкин, Агриппина Макарьева Копейкина
Смерть
Неизвестно