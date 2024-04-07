Копейкина Александра Севастьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКопейкина Александра Севастьянова

Копейкина Александра Севастьянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копейкин Герасим Михайлов

Рождение ребёнка
28.08.1911 ст.

Дочь: Копейкина Марфа Герасимовна

Отец ребёнка: Копейкин Герасим Михайлов

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
13.01.1913 ст.

Дочь: Копейкина Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Копейкин Герасим Михайлов

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
24.08.1914 ст.

Сын: Копейкин Иван Герасимович

Отец ребёнка: Копейкин Герасим Михайлов

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Восприемники: Максим Маркелов Копейкин, Агриппина Макарьева Копейкина
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.