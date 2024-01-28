Левеннков Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1967
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1986
Дочь: Терешина Татьяна Алексаендровна
Мать ребёнка: Барашкова Мария Петровна
Рождение ребёнка
23.04.1989
Дочь: Мельникова Александра Александровна
Мать ребёнка: Барашкова Мария Петровна
Смерть
Неизвестно