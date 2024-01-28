Левеннков Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левеннков Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1967

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1986

Дочь: Терешина Татьяна Алексаендровна

Мать ребёнка: Барашкова Мария Петровна

Рождение ребёнка
23.04.1989

Дочь: Мельникова Александра Александровна

Мать ребёнка: Барашкова Мария Петровна

Смерть
Неизвестно

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