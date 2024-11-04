Педь (Педь) Мария Спиридоновна 1843 — найти родственников по фамилии на Familio
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Педь (Педь) Мария Спиридоновна

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1843

Дата смерти

22.06.1884 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Педь Спиридон Петрович

Мать: Педь (Лойок) Анастасия Корнилиевна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Педь Потап Сидорович

Рождение ребёнка
1863

Сын: Педь Семён Потапович

Отец ребёнка: Педь Потап Сидорович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Педь Филипп Потапович

Отец ребёнка: Педь Потап Сидорович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Кудина (Педь) Харитина Потаповна

Отец ребёнка: Педь Потап Сидорович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Педь Никифор Потапович

Отец ребёнка: Педь Потап Сидорович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.02.1875 ст.

Дочь: Педь Евдокия Потаповна

Отец ребёнка: Педь Потап Сидорович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
22.06.1884 ст.
Покровское, Чернігівська область

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