Педь (Педь) Мария Спиридоновна
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смерти22.06.1884 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Педь Потап Сидорович
Рождение ребёнка
1863
Сын: Педь Семён Потапович
Отец ребёнка: Педь Потап Сидорович
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Педь Потап Сидорович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Кудина (Педь) Харитина Потаповна
Отец ребёнка: Педь Потап Сидорович
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Педь Потап Сидорович
Рождение ребёнка
25.02.1875 ст.
Дочь: Педь Евдокия Потаповна
Отец ребёнка: Педь Потап Сидорович
Смерть
22.06.1884 ст.