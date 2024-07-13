Педь Спиридон Петрович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти28.03.1887 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Педь Пётр Захарович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Педь Григорий Спиридонович
Мать ребёнка: Педь (Лойок) Анастасия Корнилиевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Педь (Педь) Мария Спиридоновна
Мать ребёнка: Педь (Лойок) Анастасия Корнилиевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Биндюк (Педь) Елизавета Спиридоновна
Мать ребёнка: Педь (Лойок) Анастасия Корнилиевна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Педь (Лойок) Анастасия Корнилиевна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Педь (Лойок) Анастасия Корнилиевна
Смерть
28.03.1887 ст.
Похороны
30.03.1887 ст.