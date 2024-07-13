Педь Спиридон Петрович 1817 — найти родственников по фамилии на Familio
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Педь Спиридон Петрович

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1817

Дата смерти

28.03.1887 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Педь Пётр Захарович

Мать: Педь Параскева Михайловна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Педь Григорий Спиридонович

Мать ребёнка: Педь (Лойок) Анастасия Корнилиевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Педь (Педь) Мария Спиридоновна

Мать ребёнка: Педь (Лойок) Анастасия Корнилиевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Биндюк (Педь) Елизавета Спиридоновна

Мать ребёнка: Педь (Лойок) Анастасия Корнилиевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Педь Иван Спиридонович

Мать ребёнка: Педь (Лойок) Анастасия Корнилиевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Педь Иван Спиридонович

Мать ребёнка: Педь (Лойок) Анастасия Корнилиевна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
28.03.1887 ст.
Покровское, Чернігівська область
Похороны
30.03.1887 ст.
Покровское, Чернігівська область

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