Кузьмина (Карцева) Екатерина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмина (Карцева) Екатерина Степановна

Кузьмина (Карцева) Екатерина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Кузьмин Степан Михайлович

Отец ребёнка: Кузьмин Михаил Прохорович

Рождение ребёнка
22.11.1905

Дочь: Завгороднева (Кузьмина) Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Кузьмин Михаил Прохорович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Кузьмин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Кузьмин Михаил Прохорович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Кузьмина Елена Михайловна

Отец ребёнка: Кузьмин Михаил Прохорович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.