Кузьмина (Карцева) Екатерина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Кузьмин Степан Михайлович
Отец ребёнка: Кузьмин Михаил Прохорович
Рождение ребёнка
22.11.1905
Дочь: Завгороднева (Кузьмина) Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Кузьмин Михаил Прохорович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Кузьмин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Кузьмин Михаил Прохорович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Кузьмина Елена Михайловна
Отец ребёнка: Кузьмин Михаил Прохорович