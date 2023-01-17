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Мицкевич (Ичетовкина) Мария Аркадьевна
Мицкевич (Ичетовкина) Мария Аркадьевна
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Место рождения
Киров
, город Киров, Кировская область
Дата рождения
04.11.1904
Дата смерти
03.08.1992
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Киров
, город Киров, Кировская область
Смерть
03.08.1992
Киев
, Киевский уезд
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