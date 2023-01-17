Мицкевич (Ичетовкина) Мария Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мицкевич (Ичетовкина) Мария Аркадьевна

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Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

04.11.1904

Дата смерти

03.08.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
03.08.1992
Киев, Киевский уезд
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