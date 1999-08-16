Макарова (Подмарева) Виктория Максимовна
Место рожденияг.Горно-Алтайск
Дата рождения16.08.1999
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1999
Отец: Подмарев Максим
Мать: Подмарева Маргарита
г.Горно-Алтайск
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макаров Иван
Место жительства
Неизвестно
г.Домодедово
Рождение ребёнка
2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаров Иван