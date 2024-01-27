Прилепко Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилепко Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1880 г.р.
Около 1884 г.р.
Около 1886 г.р.
Около 1890 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Прилепко Ефим

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Прилепко Иосиф

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Прилепко Егор

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Панченко Мария

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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