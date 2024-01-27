Прилепко Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Прилепко Ефим
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Прилепко Иосиф
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Прилепко Егор
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Панченко Мария
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно