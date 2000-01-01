Свойская Лея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свойская Лея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Свойский Моисей Мовша Ицкович

Отец ребёнка: Свойский Ицка Лейбович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Свойский Залман Ицкович

Отец ребёнка: Свойский Ицка Лейбович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Свойский Берк (Борух) Ицкович

Отец ребёнка: Свойский Ицка Лейбович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свойский Ицка Лейбович

Смерть
Неизвестно
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