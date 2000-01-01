Свойская Лея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Свойский Моисей Мовша Ицкович
Отец ребёнка: Свойский Ицка Лейбович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Свойский Ицка Лейбович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Свойский Берк (Борух) Ицкович
Отец ребёнка: Свойский Ицка Лейбович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно