Свойский Ицка Лейбович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свойский Ицка Лейбович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

1883

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Свойский Лейба

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Свойский Моисей Мовша Ицкович

Мать ребёнка: Свойская Лея

Рождение ребёнка
1849

Сын: Свойский Залман Ицкович

Мать ребёнка: Свойская Лея

Рождение ребёнка
1850

Сын: Свойский Берк (Борух) Ицкович

Мать ребёнка: Свойская Лея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свойская Лея

Смерть
1883
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