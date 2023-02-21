Свойский Ицка Лейбович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти1883
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Свойский Лейба
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Свойский Моисей Мовша Ицкович
Мать ребёнка: Свойская Лея
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Свойская Лея
Рождение ребёнка
1850
Сын: Свойский Берк (Борух) Ицкович
Мать ребёнка: Свойская Лея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Свойская Лея
Смерть
1883