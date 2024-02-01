Жукова (Новикова) Екатерина
Место рожденияУкраина, Днепропетровск
Дата рождения02.03.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1986
Отец: Новиков Игорь
Мать: Новикова Валентина
Украина, Днепропетровск
Бракосочетание
08.12.2007
Муж: Жуков Виталий
Россия, Москва
Рождение ребёнка
17.10.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жуков Виталий
Россия, Москва