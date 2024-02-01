Жукова (Новикова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова (Новикова) Екатерина

Место рождения

Украина, Днепропетровск

Дата рождения

02.03.1986

Пол

Женский

Отец

1959 г.р.

Мать

1960 г.р.

Муж

1985 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1986

Отец: Новиков Игорь

Мать: Новикова Валентина

Украина, Днепропетровск
Бракосочетание
08.12.2007

Муж: Жуков Виталий

Россия, Москва
Рождение ребёнка
17.10.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жуков Виталий

Россия, Москва
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