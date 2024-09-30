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Руйхи Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1904

Дата смерти

14.07.1934

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Руйхи Александр Иванович

Рождение ребёнка
19.09.1925

Сын: Руйхи Виктор Александрович

Отец ребёнка: Руйхи Александр Иванович

Рождение ребёнка
05.02.1927

Дочь: (Руйхи) Мария Александровна

Отец ребёнка: Руйхи Александр Иванович

Смерть
14.07.1934

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