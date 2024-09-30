Руйхи Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1904
Дата смерти14.07.1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1925
Сын: Руйхи Виктор Александрович
Отец ребёнка: Руйхи Александр Иванович
Рождение ребёнка
05.02.1927
Дочь: (Руйхи) Мария Александровна
Отец ребёнка: Руйхи Александр Иванович
Смерть
14.07.1934