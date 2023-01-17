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Мошков Климентий Иосифович

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Мошков Иосиф

Мать: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
31.01.1870

Жена: Мошкова Анна Лукинична

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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