Мошков Климентий Иосифович
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Мошков Иосиф
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1870
Жена: Мошкова Анна Лукинична
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно