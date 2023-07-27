Тихомиров Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1979
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Икрина (тихомирова) Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Тихомирова Нина Валентиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихомиров Александр Васильевич
Мать ребёнка: Тихомирова Нина Валентиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кениг (тихомирова) Нина Васильевна
Мать ребёнка: Тихомирова Нина Валентиновна
Смерть
1979