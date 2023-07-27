Тихомиров Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихомиров Василий

Тихомиров Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Икрина (тихомирова) Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Тихомирова Нина Валентиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихомиров Александр Васильевич

Мать ребёнка: Тихомирова Нина Валентиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кениг (тихомирова) Нина Васильевна

Мать ребёнка: Тихомирова Нина Валентиновна

Смерть
1979
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close