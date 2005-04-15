Тихомирова (Тихомирова) Нина Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихомирова (Тихомирова) Нина Валентиновна

Тихомирова (Тихомирова) Нина Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1925

Дата смерти

15.04.2005

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1925

Отец: Тихомирова Валентин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Икрина (тихомирова) Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Тихомиров Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихомиров Александр Васильевич

Отец ребёнка: Тихомиров Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кениг (тихомирова) Нина Васильевна

Отец ребёнка: Тихомиров Василий

Смерть
15.04.2005
Похороны
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Широкореченское Кладбищ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close