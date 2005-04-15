Тихомирова (Тихомирова) Нина Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1925
Дата смерти15.04.2005
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1925
Отец: Тихомирова Валентин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Икрина (тихомирова) Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Тихомиров Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихомиров Александр Васильевич
Отец ребёнка: Тихомиров Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кениг (тихомирова) Нина Васильевна
Отец ребёнка: Тихомиров Василий
Смерть
15.04.2005
Похороны
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Широкореченское Кладбищ