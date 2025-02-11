(Масикова) Татьяна Иванова
женский, родилась 1876, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 27.09.1877, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецМасиков (Майенков?) Иван Егоров29.08.1855 г.р.
МатьМасикова (Майенкова?) Евдокия ИвановаДо 1860 г.р.
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Рождение
1876
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
27.09.1877
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область