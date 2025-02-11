(Масикова) Татьяна Иванова 1876 — найти родственников по фамилии на Familio

(Масикова) Татьяна Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1876, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 27.09.1877, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Масиков (Майенков?) Иван Егоров29.08.1855 г.р.
Мать
Масикова (Майенкова?) Евдокия ИвановаДо 1860 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Масиков (Майенков?) Иван Егоров

Мать: Масикова (Майенкова?) Евдокия Иванова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
27.09.1877
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: В молодом возрасте | От поноса

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