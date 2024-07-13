Ланг Катарина Иоганесовна 1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ланг Катарина Иоганесовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Ланг Матвей Яковлевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1921

Сын: Ланг Иван Яковлевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Герман (Ланг) Екатерина Яковлева

Отец ребёнка: Ланг Яков Яковлевич

Иловлинка, Камышинский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Вайбиндер (Ланг) Роза Яковлева

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Беккер (Ланг) Регина Яковлевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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