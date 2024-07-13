Ланг Катарина Иоганесовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1921
Сын: Ланг Иван Яковлевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Герман (Ланг) Екатерина Яковлева
Отец ребёнка: Ланг Яков Яковлевич
Иловлинка, Камышинский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Вайбиндер (Ланг) Роза Яковлева
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Беккер (Ланг) Регина Яковлевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно