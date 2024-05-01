Шехирева (Поздеева) Татьяна Панфиловна 1762 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шехирева (Поздеева) Татьяна Панфиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

После 1792

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шехирев Михайло Козьмич

Отец ребёнка: Шехирев Козма Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шехирев Козма Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1794

Сын: Шехирев Яков Козьмич

Отец ребёнка: Шехирев Козма Григорьевич

Смерть
После 1792

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