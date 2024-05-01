Шехирева (Поздеева) Татьяна Панфиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиПосле 1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шехирев Козма Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1794
Сын: Шехирев Яков Козьмич
Отец ребёнка: Шехирев Козма Григорьевич
Смерть
После 1792