Петр Павлович
мужской, родился 1823, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАгафья Тихоновна1800 г.р.
ОтецФролов Павел Фролович переселен Щучинск1805 г.р.
Дети
Михаил Петрович1842 г.р.
Иван Петрович1848 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Рождение ребёнка
1842
Сын: Михаил Петрович
Мать ребёнка: Матрена Никитина
Рождение ребёнка
1848
Сын: Иван Петрович
Мать ребёнка: Матрена Никитина
Место жительства
1850
Место жительства
1851
Место жительства
1851
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно