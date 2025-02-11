Петр Павлович 1823 — найти родственников по фамилии на Familio

Петр Павлович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1823, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Агафья Тихоновна1800 г.р.
Отец
Фролов Павел Фролович переселен Щучинск1805 г.р.
Дети
Михаил Петрович1842 г.р.
Иван Петрович1848 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Фролов Павел Фролович переселен Щучинск

Мать: Агафья Тихоновна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1842

Сын: Михаил Петрович

Мать ребёнка: Матрена Никитина

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1848

Сын: Иван Петрович

Мать ребёнка: Матрена Никитина

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

37

Место жительства
1851
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1851
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

37/9

Смерть
Неизвестно

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