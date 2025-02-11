Иосиф Кириллович До 1834 — найти родственников по фамилии на Familio

Иосиф Кириллович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1834, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
Федосья Иосифова1852 г.р.
Тарсакова Неонилла Иосифовна1857 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Федосья Иосифова

Мать ребёнка: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Тарсакова Неонилла Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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