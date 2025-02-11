Иосиф Кириллович
мужской, родился До 1834, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Дети
Федосья Иосифова1852 г.р.
Тарсакова Неонилла Иосифовна1857 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Федосья Иосифова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Тарсакова Неонилла Иосифовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно