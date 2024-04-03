Макаров Александр Леонтьевич 21.02.1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макаров Александр Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1886 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1921

Отец: Макаров Леон Степанович

Мать: Макарова Агафья Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова(Сафронова) (Сафронова) Зинаида Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова(Сафронова) (Сафронова) Зинаида Александровна

Рождение ребёнка
12.04.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова(Сафронова) (Сафронова) Зинаида Александровна

Рождение ребёнка
15.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова(Сафронова) (Сафронова) Зинаида Александровна

Рождение ребёнка
02.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова(Сафронова) (Сафронова) Зинаида Александровна

Смерть
Неизвестно

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