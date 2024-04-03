Макаров Александр Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1921
Отец: Макаров Леон Степанович
Мать: Макарова Агафья Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макарова(Сафронова) (Сафронова) Зинаида Александровна
Рождение ребёнка
15.04.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макарова(Сафронова) (Сафронова) Зинаида Александровна
Рождение ребёнка
02.05.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макарова(Сафронова) (Сафронова) Зинаида Александровна
Смерть
Неизвестно