Иванова Александра Михайловна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Иванов Дмитрий Перес. В 1851 Г. Степанович26.10.1843 г.р.
Дети
Иванов Петр ДмитриевичОколо 1867 г.р.
(Иванова) Акулина Дмитриевна06.06.1871 г.р.Показать еще 3
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1867
Отец ребёнка: Иванов Дмитрий Перес. В 1851 Г. Степанович
Рождение ребёнка
06.06.1871
Дочь: (Иванова) Акулина Дмитриевна
Отец ребёнка: Иванов Дмитрий Перес. В 1851 Г. Степанович
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: (Иванова) Степанида Дмитриевна
Отец ребёнка: Иванов Дмитрий Перес. В 1851 Г. Степанович
Рождение ребёнка
24.05.1882 ст.
Дочь: Иванова Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Иванов Дмитрий Перес. В 1851 Г. Степанович
Рождение ребёнка
20.01.1887 ст.
Дочь: Иванова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Иванов Дмитрий Перес. В 1851 Г. Степанович
Смерть
Неизвестно