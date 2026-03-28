Иванова Александра Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Иванова Александра Михайловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Иванов Дмитрий Перес. В 1851 Г. Степанович26.10.1843 г.р.
Дети
Иванов Петр ДмитриевичОколо 1867 г.р.
(Иванова) Акулина Дмитриевна06.06.1871 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Дмитрий Перес. В 1851 Г. Степанович

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Иванов Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Иванов Дмитрий Перес. В 1851 Г. Степанович

Рождение ребёнка
06.06.1871

Дочь: (Иванова) Акулина Дмитриевна

Отец ребёнка: Иванов Дмитрий Перес. В 1851 Г. Степанович

Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: (Иванова) Степанида Дмитриевна

Отец ребёнка: Иванов Дмитрий Перес. В 1851 Г. Степанович

Рождение ребёнка
24.05.1882 ст.

Дочь: Иванова Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Иванов Дмитрий Перес. В 1851 Г. Степанович

Рождение ребёнка
20.01.1887 ст.

Дочь: Иванова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Иванов Дмитрий Перес. В 1851 Г. Степанович

Смерть
Неизвестно

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