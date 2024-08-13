Андреева (Козлова) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
01.06.1894
Рождение ребёнка
05.08.1895
Отец ребёнка: Андреев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
18.06.1898
Дочь: Андреева (Андреева) Агрипина Андреевна
Отец ребёнка: Андреев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
01.08.1899
Дочь: (Андреева) Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Андреев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
22.02.1902
Дочь: (Андреева) Домника Андреевна
Отец ребёнка: Андреев Андрей Иванович