Андреева (Козлова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Козлова) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
01.06.1894

Муж: Андреев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
05.08.1895

Сын: Андреев Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Андреев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
18.06.1898

Дочь: Андреева (Андреева) Агрипина Андреевна

Отец ребёнка: Андреев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
01.08.1899

Дочь: (Андреева) Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Андреев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
22.02.1902

Дочь: (Андреева) Домника Андреевна

Отец ребёнка: Андреев Андрей Иванович

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