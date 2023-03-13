Ерославцева Марья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрославцева Марья Андреева

Ерославцева Марья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерославцевъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Ерославцева) Дарья

Отец ребёнка: Ерославцевъ Михаилъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Ерославцевъ Иванъ

Отец ребёнка: Ерославцевъ Михаилъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Ерославцевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Ерославцевъ Михаилъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Ерославцева) Агафья

Отец ребёнка: Ерославцевъ Михаилъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Ерославцевъ Василий

Отец ребёнка: Ерославцевъ Михаилъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Ерославцева) Авдотья

Отец ребёнка: Ерославцевъ Михаилъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.