Ерославцева Марья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ерославцевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Ерославцева) Дарья
Отец ребёнка: Ерославцевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Ерославцевъ Иванъ
Отец ребёнка: Ерославцевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1784
Сын: Ерославцевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Ерославцевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Ерославцева) Агафья
Отец ребёнка: Ерославцевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1790
Сын: Ерославцевъ Василий
Отец ребёнка: Ерославцевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Ерославцева) Авдотья
Отец ребёнка: Ерославцевъ Михаилъ