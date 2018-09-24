Торгонский Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти24.09.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Салатко (Торгонская) Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Торгонская Лариса Николаевна
Рождение ребёнка
13.02.1964
Дочь: Леонова (Торгонская) Елена Владимировна
Мать ребёнка: Торгонская Лариса Николаевна
Смерть
24.09.2018