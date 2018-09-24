Торгонский Владимир Михайлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Торгонский Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

24.09.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Салатко (Торгонская) Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Торгонская Лариса Николаевна

Рождение ребёнка
13.02.1964

Дочь: Леонова (Торгонская) Елена Владимировна

Мать ребёнка: Торгонская Лариса Николаевна

Смерть
24.09.2018

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