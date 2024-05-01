Шехирева Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1699
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шехирева) Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Шехирев Омелка Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шехирева) Арина Емельяновна
Отец ребёнка: Шехирев Омелка Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1684
Сын: Шехирев Микитка Емельянович
Отец ребёнка: Шехирев Омелка Иванович
Рождение ребёнка
1688
Сын: Шехирев Васка Емельянович
Отец ребёнка: Шехирев Омелка Иванович
Рождение ребёнка
1693
Сын: Шехирев Ивашко Емельянович
Отец ребёнка: Шехирев Омелка Иванович
Смерть
После 1699