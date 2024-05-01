Шехирева Агафья Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шехирева Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1699

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шехирева) Анна Емельяновна

Отец ребёнка: Шехирев Омелка Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шехирева) Арина Емельяновна

Отец ребёнка: Шехирев Омелка Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шехирев Омелка Иванович

Рождение ребёнка
1684

Сын: Шехирев Микитка Емельянович

Отец ребёнка: Шехирев Омелка Иванович

Рождение ребёнка
1688

Сын: Шехирев Васка Емельянович

Отец ребёнка: Шехирев Омелка Иванович

Рождение ребёнка
1693

Сын: Шехирев Ивашко Емельянович

Отец ребёнка: Шехирев Омелка Иванович

Смерть
После 1699

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