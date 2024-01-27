Богданова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова Агафья

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1892 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Богданов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Богданов Михаил Николаевич

Россия
Рождение ребёнка
Около 1922

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Богданов Михаил Николаевич

Россия
Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Богданов Михаил Николаевич

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Михаил Николаевич

Смерть
Неизвестно
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