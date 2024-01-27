Богданова Агафья
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Богданов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Богданов Михаил Николаевич
Россия
Рождение ребёнка
Около 1922
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Богданов Михаил Николаевич
Россия
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Богданов Михаил Николаевич
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно