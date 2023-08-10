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Анна Антонова

Место рождения

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.01.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1840

Отец: Воробьёв Антон Андреянов

Мать: Горшкова Любовь Сергеевна

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён Данилов

Рождение ребёнка
11.12.1868

Сын: Павел Семёнов

Отец ребёнка: Семён Данилов

Рождение ребёнка
01.01.1875

Дочь: Мария Семёнова

Отец ребёнка: Семён Данилов

Рождение ребёнка
25.06.1877

Дочь: Агриппина Семёнова

Отец ребёнка: Семён Данилов

Рождение ребёнка
26.11.1881

Дочь: Варвара Семёнова

Отец ребёнка: Семён Данилов

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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