Анна Антонова
Место рождения
Дата рождения01.01.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1840
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён Данилов
Рождение ребёнка
11.12.1868
Сын: Павел Семёнов
Отец ребёнка: Семён Данилов
Рождение ребёнка
01.01.1875
Дочь: Мария Семёнова
Отец ребёнка: Семён Данилов
Рождение ребёнка
25.06.1877
Дочь: Агриппина Семёнова
Отец ребёнка: Семён Данилов
Рождение ребёнка
26.11.1881
Дочь: Варвара Семёнова
Отец ребёнка: Семён Данилов
Смерть
Неизвестно