Карасикова Евфимия Владимировна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Карасикова Евфимия Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карасев Константин Андроникович

Отец ребёнка: Карасиков Андроник Варфоломеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карасиков Андроник Варфоломеевич

Рождение ребёнка
04.10.1882 ст.

Сын: Карасикова Пелагия Андрониковна

Отец ребёнка: Карасиков Андроник Варфоломеевич

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.10.1884 ст.

Сын: Карасиков Карп Андроникович

Отец ребёнка: Карасиков Андроник Варфоломеевич

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.01.1887 ст.

Дочь: Карасикова Ксения Андрониковна

Отец ребёнка: Карасиков Андроник Варфоломеевич

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.11.1889 ст.

Сын: Карасев (Карасиков) Михаил Андроникович

Отец ребёнка: Карасиков Андроник Варфоломеевич

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.01.1894 ст.

Сын: Карасев (Карасиков) Михаил Андроникович

Отец ребёнка: Карасиков Андроник Варфоломеевич

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.03.1896 ст.

Сын: Карасиков Иоанн Андроникович

Отец ребёнка: Карасиков Андроник Варфоломеевич

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.01.1901 ст.

Сын: Карасиков Василий Андроникович

Отец ребёнка: Карасиков Андроник Варфоломеевич

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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