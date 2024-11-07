Карасикова Евфимия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карасев Константин Андроникович
Отец ребёнка: Карасиков Андроник Варфоломеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.10.1882 ст.
Сын: Карасикова Пелагия Андрониковна
Отец ребёнка: Карасиков Андроник Варфоломеевич
Рождение ребёнка
11.10.1884 ст.
Сын: Карасиков Карп Андроникович
Отец ребёнка: Карасиков Андроник Варфоломеевич
Рождение ребёнка
15.01.1887 ст.
Дочь: Карасикова Ксения Андрониковна
Отец ребёнка: Карасиков Андроник Варфоломеевич
Рождение ребёнка
02.11.1889 ст.
Сын: Карасев (Карасиков) Михаил Андроникович
Отец ребёнка: Карасиков Андроник Варфоломеевич
Рождение ребёнка
07.01.1894 ст.
Сын: Карасев (Карасиков) Михаил Андроникович
Отец ребёнка: Карасиков Андроник Варфоломеевич
Рождение ребёнка
24.03.1896 ст.
Сын: Карасиков Иоанн Андроникович
Отец ребёнка: Карасиков Андроник Варфоломеевич
Рождение ребёнка
27.01.1901 ст.
Сын: Карасиков Василий Андроникович
Отец ребёнка: Карасиков Андроник Варфоломеевич
Смерть
Неизвестно