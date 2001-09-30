Великанова (Радосская) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Великанова (Радосская) Валентина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

02.09.1994

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Радовский Василий

Мать: Радовская Агафья

Рождение ребёнка
12.05.1947

Сын: Великанов Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Великанов Сергей

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Великанов Сергей

Работа или профессия
Неизвестно
воспитатель, преподаватель французского языка
Смерть
02.09.1994
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