Великанова (Радосская) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти02.09.1994
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Радовский Василий
Мать: Радовская Агафья
Рождение ребёнка
12.05.1947
Сын: Великанов Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Великанов Сергей
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Великанов Сергей
Работа или профессия
Неизвестно
воспитатель, преподаватель французского языка
Смерть
02.09.1994