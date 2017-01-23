Галеев (Зубкова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галеев (Зубкова) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1975

Дата смерти

23.01.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.10.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.10.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
23.01.2017
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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