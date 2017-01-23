Галеев (Зубкова) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1975
Дата смерти23.01.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.10.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.10.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
23.01.2017
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно