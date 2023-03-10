Попов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.?.?

Сын: Попов Владимир

Мать ребёнка: Попов (Солодовников) Клавдия Макеевна

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попов (Солодовников) Клавдия Макеевна

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попов (Солодовников) Клавдия Макеевна

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попов (Солодовников) Клавдия Макеевна

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попов (Солодовников) Клавдия Макеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попов (Солодовников) Клавдия Макеевна

Смерть
Неизвестно

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