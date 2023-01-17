Соловьева Аграфена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьева Аграфена Сергеевна

Соловьева Аграфена Сергеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Д
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1879 ст.

Сын: Соловьев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Соловьев Василий Петрович

Бобрик, Комаричский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
27.02.1882 ст.

Сын: Соловьев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Соловьев Василий Петрович

Бобрик, Комаричский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Болховитина Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Соловьев Василий Петрович

Бобрик, Комаричский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
06.05.1898 ст.

Сын: Соловьев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Соловьев Василий Петрович

Бобрик, Комаричский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close