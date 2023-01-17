Соловьева Аграфена Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1879 ст.
Сын: Соловьев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Соловьев Василий Петрович
Рождение ребёнка
27.02.1882 ст.
Сын: Соловьев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Соловьев Василий Петрович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Болховитина Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Соловьев Василий Петрович
Рождение ребёнка
06.05.1898 ст.
Сын: Соловьев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Соловьев Василий Петрович
Смерть
Неизвестно