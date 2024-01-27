Самадуров Samaduroff Leon Ivan Samaduroff
Место рожденияLos Angeles, Los Angeles, California, USA
Дата рождения29.05.1906
Дата смерти08.11.1987
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1906
Отец: Самадуров Samaduroff Иван Ivan Павлович Pavlevich
Мать: Kozeev Анастасия Anastasia «Nastasia» Ивановна Ivanovna
Los Angeles, Los Angeles, California, USA
Смерть
08.11.1987
Clackamas County, Oregon, USA