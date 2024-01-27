Самадуров Samaduroff Leon Ivan Samaduroff — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самадуров Samaduroff Leon Ivan Samaduroff

Место рождения

Los Angeles, Los Angeles, California, USA

Дата рождения

29.05.1906

Дата смерти

08.11.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1906

Отец: Самадуров Samaduroff Иван Ivan Павлович Pavlevich

Мать: Kozeev Анастасия Anastasia «Nastasia» Ивановна Ivanovna

Los Angeles, Los Angeles, California, USA
Смерть
08.11.1987
Clackamas County, Oregon, USA
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