Калинина Авдотья Михайлова
Место рождения
Дата рождения1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1835 ст.
Дочь: Калинина Авдотья Дементьева
Отец ребёнка: Калинин Дементий Самойлов
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Калинина Марфа Дементьева
Отец ребёнка: Калинин Дементий Самойлов
Рождение ребёнка
1848 ст.
Сын: Калинина Екатерина Дементьева
Отец ребёнка: Калинин Дементий Самойлов
Рождение ребёнка
1854 ст.
Сын: Калини Иван Васильев
Отец ребёнка: Калинин Дементий Самойлов
Рождение ребёнка
26.01.1856 ст.
Отец ребёнка: Калинин Дементий Самойлов
Смерть
Неизвестно