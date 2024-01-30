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Калинина Авдотья Михайлова

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Дементий Самойлов

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1835 ст.

Дочь: Калинина Авдотья Дементьева

Отец ребёнка: Калинин Дементий Самойлов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Калинина Марфа Дементьева

Отец ребёнка: Калинин Дементий Самойлов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1848 ст.

Сын: Калинина Екатерина Дементьева

Отец ребёнка: Калинин Дементий Самойлов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1854 ст.

Сын: Калини Иван Васильев

Отец ребёнка: Калинин Дементий Самойлов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
26.01.1856 ст.

Сын: Калини Василий Дементьев

Отец ребёнка: Калинин Дементий Самойлов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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