Кушпелев Валентин Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Кушпелев Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кушпелев Евгений Валентинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кушпелева Татьяна Валентиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кушпелева Елена Валентиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кушпелева Наталья Валентиновна
Смерть
Неизвестно