Кушпелев Валентин Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушпелев Валентин Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Кушпелев Григорий

Мать: Кушпелева Матрона Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кушпелев Евгений Валентинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кушпелева Татьяна Валентиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кушпелева Елена Валентиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кушпелева Наталья Валентиновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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