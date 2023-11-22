Смирнов Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1910 ст.
Дата смерти25.11.1910 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
30.10.1910 ст.
Отец: Смирнов Петр Семёнович
Мать: Смирнова Мария Семеновна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GT48-988C?i=178&wc=Q866-TBQ%3A375541101%2C375541102%2C378576201%2C378582501&cc=1921824
Смерть
25.11.1910 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9T48-987Q?i=197&wc=Q866-TBQ%3A375541101%2C375541102%2C378576201%2C378582501&cc=1921824