Смирнов Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1910 ст.

Дата смерти

25.11.1910 ст.

Пол

Мужской

Отец

С 1873 по 1874 г.р.

Мать

Около 1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1910 ст.

Отец: Смирнов Петр Семёнович

Мать: Смирнова Мария Семеновна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GT48-988C?i=178&wc=Q866-TBQ%3A375541101%2C375541102%2C378576201%2C378582501&cc=1921824
Смерть
25.11.1910 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9T48-987Q?i=197&wc=Q866-TBQ%3A375541101%2C375541102%2C378576201%2C378582501&cc=1921824
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