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Кокорин Демид Лукянович

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Место рождения

Шабалины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1724

Дата смерти

После 1770

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Кокорин Лука Максимович

Мать: не указана

Шабалины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Кокорин Евдоким Деомидович

Мать ребёнка: Кокорина Марфа Трофимова

Рождение ребёнка
1741

Сын: Кокорин Андрей Деомидович

Мать ребёнка: Кокорина Марфа Трофимова

Рождение ребёнка
1750

Сын: Кокорин Степан Деомидович

Мать ребёнка: Кокорина Марфа Трофимова

Рождение ребёнка
1755

Сын: Кокорин Ефим Деомидович

Мать ребёнка: Кокорина Марфа Трофимова

Рождение ребёнка
1758

Сын: Кокорин Деомидович

Мать ребёнка: Кокорина Марфа Трофимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорина Марфа Трофимова

Место жительства
Неизвестно
Шабалины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1770
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