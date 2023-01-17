Кокорин Демид Лукянович
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смертиПосле 1770
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Кокорин Лука Максимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Кокорин Евдоким Деомидович
Мать ребёнка: Кокорина Марфа Трофимова
Рождение ребёнка
1741
Сын: Кокорин Андрей Деомидович
Мать ребёнка: Кокорина Марфа Трофимова
Рождение ребёнка
1750
Сын: Кокорин Степан Деомидович
Мать ребёнка: Кокорина Марфа Трофимова
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: Кокорина Марфа Трофимова
Рождение ребёнка
1758
Сын: Кокорин Деомидович
Мать ребёнка: Кокорина Марфа Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кокорина Марфа Трофимова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1770