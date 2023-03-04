Кокорина (Машкина) Марфа Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиПосле 1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Кокорин Евдоким Деомидович
Отец ребёнка: Кокорин Демид Лукянович
Рождение ребёнка
1741
Сын: Кокорин Андрей Деомидович
Отец ребёнка: Кокорин Демид Лукянович
Рождение ребёнка
1750
Сын: Кокорин Степан Деомидович
Отец ребёнка: Кокорин Демид Лукянович
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Кокорин Демид Лукянович
Рождение ребёнка
1758
Сын: Кокорин Деомидович
Отец ребёнка: Кокорин Демид Лукянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1770