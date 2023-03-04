Кокорина (Машкина) Марфа Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина (Машкина) Марфа Трофимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

После 1770

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Кокорин Евдоким Деомидович

Отец ребёнка: Кокорин Демид Лукянович

Рождение ребёнка
1741

Сын: Кокорин Андрей Деомидович

Отец ребёнка: Кокорин Демид Лукянович

Рождение ребёнка
1750

Сын: Кокорин Степан Деомидович

Отец ребёнка: Кокорин Демид Лукянович

Рождение ребёнка
1755

Сын: Кокорин Ефим Деомидович

Отец ребёнка: Кокорин Демид Лукянович

Рождение ребёнка
1758

Сын: Кокорин Деомидович

Отец ребёнка: Кокорин Демид Лукянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорин Демид Лукянович

Смерть
После 1770
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