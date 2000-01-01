Жирков Гаврил Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жирков Гаврил Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1991

Пол

Мужской

Отец

1969 г.р.

Мать

1970 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1991

Отец: Жирков Егор Гаврильевич

Мать: Климовская Полина Ивановна

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