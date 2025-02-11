Суроватов Пётр Степанов До 1840 — найти родственников по фамилии на Familio

Суроватов Пётр Степанов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1840, Большой Чирклей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
(Суроватова) Марфа Петрова1858 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Чирклей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Суроватова) Марфа Петрова

Мать ребёнка: не указана

Большой Чирклей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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