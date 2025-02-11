Суроватов Пётр Степанов
мужской, родился До 1840, Большой Чирклей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Дети
(Суроватова) Марфа Петрова1858 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Большой Чирклей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Суроватова) Марфа Петрова
Мать ребёнка: не указана
Большой Чирклей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно