Крупенко Николай Адамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1946
Дата смерти2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец: Крупенко Адам
Мать: Крупенко Елена Артёмовна
Рождение ребёнка
1972
Дочь: Андрейчик Елена Николаевна
Мать ребёнка: Крупенко Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крупенко Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Крупенко Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крупенко Тамара
Смерть
2017