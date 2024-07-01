Парфанович Борис Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1920
Дата смерти2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Парфанович Ольга Борисовна
Мать ребёнка: Плотникова Надежда Александровкна
Рождение ребёнка
1948
Сын: Парфанович Виктор Борисович
Мать ребёнка: Плотникова Надежда Александровкна
Смерть
2011