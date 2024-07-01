Парфанович Борис Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПарфанович Борис Николаевич

Парфанович Борис Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1920

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова Надежда Александровкна

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Парфанович Ольга Борисовна

Мать ребёнка: Плотникова Надежда Александровкна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Парфанович Виктор Борисович

Мать ребёнка: Плотникова Надежда Александровкна

Смерть
2011

Мы используем куки для улучшения работы сайта.