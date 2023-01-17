Гагаринова (Шельпякова) Мария Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.
Отец: Шельпякова Иван Семёнович
Мать: не указана
приход села Красное д. Ляминская
Бракосочетание
31.10.1897 ст.
Рождение ребёнка
01.11.1904 ст.
Дочь: Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Гагаринов Григорий Фёдорович
Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно