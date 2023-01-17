Гагаринова (Шельпякова) Мария Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаринова (Шельпякова) Мария Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.

Отец: Шельпякова Иван Семёнович

Мать: не указана

приход села Красное д. Ляминская
Бракосочетание
31.10.1897 ст.

Муж: Гагаринов Григорий Фёдорович

Рождение ребёнка
01.11.1904 ст.

Дочь: Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Гагаринов Григорий Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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